『ぽこ あ ポケモン』発売で最初のイベント「ハネッコのわたげあつめ」開催決定
『ポケモン』の新作街作りゲーム『ぽこあポケモン』（Nintendo Switch 2）が5日に発売された。定期的にゲーム内イベントが開催され、最初のイベントは10日からイベント「ハネッコのわたげあつめ」が開催されることが決定した。
同作は、ニンゲンの姿に変身した主人公のメタモンが、イチからはじめる、ポケモンたちとの新生活をつくっていくゲーム。木や石などを材料にして道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら、住みやすい場所を作っていく。
ゲームでは、広いマップで、石や木を集めて、いろんなものを作ったり、耕した畑で野菜を育てたり、ポケモンたちの家を建てたり…。いつかは大きな街を作ってポケモンや他プレイヤーを招待するような内容になっている。
イベント「ハネッコのわたげあつめ」は、あなたの街にわたくさポケモンのハネッコがやってくる。イベント期間中に手に入る特別なアイテム「わたげ」をあつめて、ハネッコ・ポポッコ・ワタッコは、この期間中にイベント内の条件を満たすことでともだちになることができる。
また、期間中に集めた「わたげ」はピクニックをモチーフにした家具等のアイテムと交換できたり、そのアイテムで生息地をつくることで「ポポッコ」「ワタッコ」と、ともだちになることも。春らしい街作りを楽しめる。
あわせてゲームの紹介映像が公開され、主人公である「メタモン」をテーマにした東京メトロ半蔵門線との特別ジャック企画も3月15日まで実施。メタモンの「へんしん」できる特徴を活かした、「半蔵モン線」マークを公開し、期間中、半蔵門駅、押上〈スカイツリー前〉駅、渋谷駅にて、メタモンがホームや駅構内のさまざまな場所に登場。車両内では、『ぽこあポケモン』に登場する「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎え。同作で楽しめる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができる。
さらに、センター街など渋谷の街並みにひっそりと隠れたメタモンの特別広告を5箇所で掲出。ベンチの下にいたり、タイルに隠れていたり、様々な場所にメタモンが登場している。
また、『ぽこあポケモン』の世界観を表現したOOHを、渋谷の中心であるSHIBUYA109渋谷店シリンダ−やQFRONTビル壁面、渋谷スクランブルスクエア壁面で展開。本作で初登場となる“ピカチュウ（うすいろ）”のビジュアル掲出や、「ぽこぽけぽこぽけ」とキャッチーな歌詞が特徴のCM、『ぽこポケ』のうた篇が放映。スクランブルスクエアでは渋谷の街を見下ろすメタモンの姿も見ることができる。
