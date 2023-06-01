『多聞くん今どっち!?』舞台化 劇中アイドル“F/ACE from the stage”プレデビュー曲MV公開＆ライブ開催へ
テレビアニメも現在放送中の漫画『多聞くん今どっち!?』が舞台化され、9月に東京・天王洲 銀河劇場にて上演されることが発表された。あわせてスタッフとキャスト情報、舞台ビジュアルが公開された。
【写真】3次元に爆誕！舞台版F/ACE福原多聞などキャラビジュアル
脚本を手掛けるのは、『カリスマde ステージ』やBloody Love 歌劇『ババンババンバンバンパイア』などを手掛ける川尻恵太（SUGARBOY）。演出は、俳優・振付・アーティストとしてマルチな才能を放ち、「進撃の巨人」-the Musical-のジャン・キルシュタイン役なども演じた福澤侑。さらに、2.5 次元界を牽引し、Stray Cityシリーズ「Club キャッテリア」や剣劇「三國志演技」など数多くの作品を手掛ける荒牧慶彦がプロデュースを担当する。
舞台では、大人気アイドルF/ACEを中心とした物語を展開。アイドルとして頂点を目指す彼らの姿に迫る。
F/ACEのメンバーには、オーディションで5人が選出された。主人公・福原多聞役を演じるのは、楢林奏多。多聞と同じく現役高校生として、等身大でこの作品に挑む。坂口桜利役には、『カリスマde ステージ』本橋依央利役などを演じた持田悠生。橘敬人役には、舞台『忘却バッテリー』藤堂葵役などを演じた上山航平。
石橋ナツキ役には、激情バニッシュ演劇「咎狗の血」アキラ役などを演じた高橋祐理。甲斐倫太郎役には、「JJモデルオーディション2025」にて、すべての応募者の中から頂点となる『国民的彼氏』グランプリを受賞した大和蒼空が決定した。
また、舞台に先駆け、“F/ACE from the stage”として始動する。プレデビュー曲『Bloom』のMVが公開され、4月にはライブイベントが開催される。
■キャストコメント
▼福原多聞役：楢林奏多
福原多聞役の楢林奏多です！オーディションを経て、役が決まったと連絡を頂いた時、驚きと喜びでしばらく頭が真っ白になりました。レコーディングやMV撮影など、初めての経験ばかりで、とにかく必死に食らいついている日々です。
僕は多聞くんと同じ高校3年生になります。僕にしかできない等身大の福原多聞を演じられるよう、また、皆さんに愛されるF/ACE from the stageになれるよう、メンバーの皆さんと一丸となって創り上げていきたいと思っています！一生懸命頑張ります！
覚悟はいいな、全国のガールフレンド!!
▼坂口桜利役：持田悠生
坂口桜利役 持田悠生です！まず初めにこの作品に携われること、とてもうれしく思います。原作を読ませていただいたのですが、ストーリーがとても面白く、役者としても二面性を演じられることが今からとても楽しみです！桜利くんの魅力をたくさん引き出せるよう、精一杯努めます。よろしくお願いします！
▼橘敬人役：上山航平
『多聞くん今どっち!?』THE STAGEにて橘敬人役を務めさせていただく上山航平です。F/ACEのアイドルとしての輝きに心奪われた1人として、ステージ上でのパフォーマンスにはこだわって、メンバー全員で高みを目指したいと思います。また、この作品の大きな魅力の1つが、キャラクターが持つ表と裏の顔のギャップだと思うので、こちらはお客様が風邪引いてしまうほどの温度差を目指したいです。これからよろしくお願いします！
▼石橋ナツキ役：高橋祐理
『多聞くん今どっち!?』THE STAGE、石橋ナツキ役で出演させていただきます高橋祐理です。今回『多聞くん今どっち!?』の舞台化ということで、どんな作品になるのか、どんな展開が繰り広げられていくのか、とても楽しみです！原作も読ませていただき、F/ACE一人一人のキャラクター性やパフォーマンスが大好きなので、舞台としてそれをお客さんに届けられることが本当にうれしく思います。石橋ナツキくんは、今までの役者人生の中でまだ演じたことのない性格なので、また新しい自分に出会えるのかなとワクワクしております。ぜひ皆さん、楽しみにしていてください！
▼甲斐倫太郎役：大和蒼空
はじめまして！甲斐倫太郎役の大和蒼空と申します！この作品に出演できることが決まった時、F/ACEというアイドルとしての一面、オフの時の一面、この二面性を演じることができるんだと非常に高揚したのを今でも鮮明に覚えています！皆さんにこの作品を愛していただけるように、精一杯尽力いたします！F/ACE from the stage一同、会場でお待ちしております!!
■スタッフコメント
▼脚本：川尻恵太（SUGARBOY）
『多聞くん今どっち!?』が舞台化ということで、今回はF/ACEのメンバーのいろんな素敵なところを描けたらななんて思っています。もちろん、素敵な歌、素敵なダンス。そして、たくさんキュンとできる。もっともっとF/ACEのメンバーを好きになる。そんな舞台にしたいと思います！ぜひ劇場に遊びに来てください！
▼演出：福澤侑
『多聞くん今どっち!?』THE STAGEで演出を務めさせていただきます福澤侑です。今回は「アイドル」としてしっかりF/ACEをやり遂げてくれるメンバー！をテーマに荒牧Pと一緒にオーディションを観させていただきました。「ライブ」に遊びにくる感じで皆さんに楽しんでもらえるように、フレッシュなキャストたちと一緒に最高にキラキラした姿を存分にお魅せしたいと思います！F/ACE from the stageと一緒に「推し活」をめっちゃ楽しんでね！！
▼プロデュース：荒牧慶彦
『多聞くん今どっち!?』THE STAGEのプロデュースを務めます荒牧慶彦です。ステージ上での圧倒的な華やかさと、裏ではジメジメしているという設定はとても舞台で表現しやすく、面白くなるのではと思っています。脚本の川尻さんと演出の福澤侑はいまではたくさんの仕事を共にしてきており、信頼しております。どうぞ、「多聞くん今どっち!?」の舞台をお楽しみに。
