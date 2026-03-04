2006W杯決勝でイタリア代表と対戦したフランス代表は、前半7分にPKを獲得。W杯決勝でとんでもないメンタルだが、これを担当したMFジネディーヌ・ジダンはパネンカでイタリア代表GKジャンルイジ・ブッフォンの守るゴールを破ってみせた。



あそこでパネンカを選択するところにジダンの凄さがあるが、今回ジダンは仏『L’Equipe』にて当時の考えについて語っている。



「相手のGKはブッフォンだ。彼は私のことをあまりにも知りすぎている。私も彼のことをよく知っている。だから彼を驚かせる必要があったんだ。ボールを受け取った時からパネンカを考えていた。何か目新しいことをしないといけない。たとえミスしても問題はない。まだ時間も早かったしね。私は全てを本能でこなしてきた。サッカーもそうだ。チャンスを作るには瞬発力が必要であり、ミスをするか成功するかは問題じゃないんだ」





ジダンのパネンカはバーに当たったものの、真下に落ちたボールがゴールラインを割って先制点となった。あの時ブッフォンは右側に飛んでいたが、同メディアは現役当時のジダンがあのコースに蹴る機会が多かったと指摘していて、ブッフォンもそのコースは意識していたのだろう。しかしジダンが一枚上手であり、予想外のパネンカを選択してみせた。最終的に優勝したのはイタリアであり、延長戦ではジダンがイタリア代表DFマルコ・マテラッツィに頭突きを食らわせて1発退場となるトラブルもあった。ジダンにとっては苦い記憶もあるだろうが、あらゆる意味でジダンはあのファイナルの主役だったと言える。