JO1、デビュー6周年記念生配信 しまじろうがサプライズ登場＆「ハッピー・ジャムジャム」ダンス
グローバルボーイズグループ・JO1が4日、デビュー6周年を迎え、公式YouTubeチャンネルにて生配信を行った。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
生配信内では、ファンネーム「JAM」にちなみ、食べたジャムの味を当てる“効きジャム”ゲームを実施。昨年12月11日の結成6周年記念日にデジタルリリースした楽曲で、アニメ『しまじろう』の定番曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」を披露することに。“お友達”としてサプライズで駆けつけた「しまじろう」も参加し、メンバーとともにダンスを披露するなど、和やかな雰囲気の中で配信を盛り上げた。
さらに、4月に東京ドーム、京セラドーム大阪で開催する『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』についても言及。ライブに込めた想いや、セットリスト、演出について少しだけネタバレ。生配信を視聴していたJAMは、メンバーのコメントをもとにセットリストやユニット構成の予想で盛り上がりを見せた。
また、今夜24時からは『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』にメンバー全員で出演予定。さらに、昨年7月に全国公開されたドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』のBlu-ray＆DVDも発売されるなど、6周年当日はさまざまな展開を通じてJAMとともに記念日を祝った。
生配信の締めくくりには、メンバー一人ひとりがJAMへ感謝のコメントを寄せ、「ドーム公演、楽しみにしてください！」と、来月に控える『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』への期待を高めた。
