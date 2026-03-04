ジョホールvs広島 試合記録
【ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦】(イスカンダル・プテリ)
ジョホール 3-1(前半0-0)広島
<得点者>
[ジ]アヘル・アケチェ(52分)、ベルクソン(63分)、マルコス・ギリェルメ(84分)
[広]オウンゴール(86分)
<退場>
[広]キム・ジュソン(26分)
<警告>
[ジ]ベルクソン(64分)、オスカル・アリバス(90分+4)
[広]キム・ジュソン2(7分、26分)、バルトシュ・ガウル(28分)、アーネ・ヤンセン(90分+4)
主審:ショーン・エバンス
└前半途中から10人広島、ACLE“鬼門”16強突破に暗雲…2点ビハインドでホームの第2戦へ
ジョホール 3-1(前半0-0)広島
<得点者>
[ジ]アヘル・アケチェ(52分)、ベルクソン(63分)、マルコス・ギリェルメ(84分)
[広]オウンゴール(86分)
<退場>
[広]キム・ジュソン(26分)
<警告>
[ジ]ベルクソン(64分)、オスカル・アリバス(90分+4)
[広]キム・ジュソン2(7分、26分)、バルトシュ・ガウル(28分)、アーネ・ヤンセン(90分+4)
主審:ショーン・エバンス
└前半途中から10人広島、ACLE“鬼門”16強突破に暗雲…2点ビハインドでホームの第2戦へ