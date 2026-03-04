【ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦】(イスカンダル・プテリ)

ジョホール 3-1(前半0-0)広島

<得点者>

[ジ]アヘル・アケチェ(52分)、ベルクソン(63分)、マルコス・ギリェルメ(84分)

[広]オウンゴール(86分)

<退場>

[広]キム・ジュソン(26分)

<警告>

[ジ]ベルクソン(64分)、オスカル・アリバス(90分+4)

[広]キム・ジュソン2(7分、26分)、バルトシュ・ガウル(28分)、アーネ・ヤンセン(90分+4)

主審:ショーン・エバンス

前半途中から10人広島、ACLE“鬼門”16強突破に暗雲…2点ビハインドでホームの第2戦へ