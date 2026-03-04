純烈の弟分グループ「モナキ」が、４月２９日に初のワンマンライブを開催する。会場に選んだのは、純烈の主戦場でもあるスーパー銭湯。東京都多摩市にある「竹取の湯」のステージに上がる。

４月８日にリリース予定のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＴｉｋＴｏｋで大バズり中だけに、モナキのプロデューサーで純烈リーダーの酒井一圭は初ワンマンにあたり「みんなゆっくり浸かりや♨しらんけど☆」とコメント。どうやら「しらんけど」をはやらせようと画策中のようだ。

モナキのじんは「今までの物語を抱きしめながら、明日に顔を向けて皆さんと音楽を楽しめたらと思っています。たくさんの汗と涙を流すはずなので色んな意味でさっぱりして帰ってもらえたら！」と語り、サカイＪｒ．は「湯気よりアツく、湯上がりより爽快なライブをお届けします！ここから始まるモナキの物語、ぜひ一緒に目撃してください。明日が少しでも健康で楽しくになる『ビタミン』のような存在になれるように頑張ります！」と意気込み。

ケンケン（２９）が「スーパー銭湯でライブという純烈兄さんが築き上げてきたステージで、初のワンマンライブを出来ることを大変嬉しく思います！銭湯に負けずモナキも会場にきていただいた皆さまを温めたいと思います♨」と言えば、おヨネも「純烈お兄さんの代名詞とも言える『スーパー銭湯』で初ワンマンライブが出来ることになり、とても嬉しいです！畳が抜けちゃうくらいエネルギー全開で当日を迎えさせて頂きたいです！！」と腕をぶした。