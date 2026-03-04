日本代表DF町田浩樹、ボールを使った個人練習に復帰！ ヒザの重傷からW杯出場に向けて回復順調か
ホッフェンハイムは4日、日本代表DF町田浩樹がボールを使った個人練習に復帰したことを報告した。クラブの公式インスタグラム（日本語版）がトレーニング中の様子を投稿している。
現在28歳の町田は、昨夏ベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからドイツのホッフェンハイムに完全移籍で加入。自身初の5大リーグ挑戦のチャンスを掴むと、昨年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦でデビューを飾った。
続く、2025−26シーズンのブンデスリーガ開幕節レヴァークーゼン戦でもスタメンに名を連ねていたものの、40分に左ひざを負傷。クラブは翌日に町田の左ヒザの前十字じん帯断裂を発表した。
負傷から6カ月以上が経過したなか、クラブはインスタグラムを通じて、町田がボールを扱うトレーニングを実施している様子を投稿。一般的に前十字じん帯断裂からの実戦復帰には8カ月から10カ月を要するとされているが、リハビリは着実にステップを進めているようだ。6月に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026のメンバー入りを目指す町田にとっても、ボール練習再開は大きな一歩となる。
