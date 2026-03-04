広島はマレーシア強豪ジョホールに１−３敗戦。前半の退場で10人に…数的不利が響き、ラウンド16のアウェー第１戦を落とす【ACLE】
サンフレッチェ広島は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16第１戦で、マレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦。数的不利のなか粘り強さを見せたものの、１−３で敗れ先勝を許した。
立ち上がりから拮抗した展開が続くなか、26分にDFキム・ジュソンがこの日２枚目のイエローカードを受けて退場。広島は前半の早い時間帯に10人での戦いを強いられる厳しい状況に追い込まれた。
それでも集中を切らさず、組織的な守備で相手の攻撃をしのぐ。自陣で耐える時間が増えたが、GKを中心に身体を張った対応でゴールを割らせず、前半を０−０で終えた。
しかし後半もホームチームの攻勢は止まらない。52分、ジョホールのアヘル・アケチェにペナルティエリア手前からコントロールシュートを決められ、ついに均衡を破られる。
その後も再三にわたりピンチを迎えると、63分にはベルクソンにネットを揺らされ、追加点を許す。さらに84分にも失点。86分にはロングスローの流れから相手のオウンゴールで１点を返すも、このまま90分を終え第１戦を落とした。
第２戦は11日、広島のホームで行なわれる。
