今回は、昔ながらの文化的な言葉から、都心の有名なスポットまで、幅広いジャンルから言葉をそろえました。すべての空欄にピタッとはまる「2文字の音」が何か、ぜひ考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ない
□□みち
こ□□くえん
じゆ□□っか
ヒント：星座やカードなどを使って、これからの運勢を予測することを何といいますか？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うら正解は「うら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うら」を当てはめると、次のようになります。
うらない（占い）
うらみち（裏道）
こうらくえん（後楽園）
じゆうらっか（自由落下）
未来を読み解く「占い（うらない）」や、表通りとは違う趣がある「裏道（うらみち）」、さらには都心のオアシスとして親しまれる「後楽園（こうらくえん）」、そして重力による加速現象「自由落下（じゆうらっか）」が完成します。漢字では「占」「裏」「楽」「落」とバラバラですが、ひらがなの音だけで見ると同じ2文字が言葉の芯になっています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)