「HKT48」を運営する株式会社Mercuryが4日、芸能事務所・株式会社おうちと共同マネジメント・パートナーシップ契約を締結。「HKT48」メンバーの豊永阿紀が株式会社おうちに所属することを発表した。なお、グループとしての活動は継続する。

公式サイトでは「この度、脚本家・監督である金沢知樹氏が発起人の芸能事務所『株式会社おうち』と共同マネジメント・パートナーシップ契約を締結し、その一環として、豊永阿紀のマネジメントサポートを行っていただく運びとなりました」と発表。「HKT48での活動は引き続き弊社が行い、今後更なる活躍の場が広がっていくよう、株式会社おうちとともにサポートしてまいります」と説明した。

また、豊永自身もコメントを発表。「HKT48に加入して10年という節目を迎えるにあたり、これからはより創造的に、そして能動的に活動していきたいと思い、このような体制を整えていただきました。支えてくださる皆さまへの感謝を忘れず、ひとりの人間としての能力を磨きながら、HKT48というこの大好きなおうちに少しでも多くのものを持ち帰れるよう引き続き精進して参りますので、今後とも何卒応援のほどよろしくお願いいたします」とした。

豊永は卓球の石川佳純さんのはとこ。グループの4期生で22年にチームHのキャプテンに就任した。