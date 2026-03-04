Ê¡À¾¼ëè½¤¬¥Ñ¥é¤ØÄ´À°¡¢¶¯¤¤»×¤¤¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬4Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤Î²ñ¾ì¤ÎÎý½¬¥ê¥ó¥¯¤ÇÄ´À°¤·¡¢½÷»Ò¤Ç1¿Í¤À¤±¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡À¾¼ëè½¡ÊÅìµþ¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÕÌ³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Çº¸µÓ¤Îµ¡Ç½¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¡£·ò¾ï¼Ô¤Î»þ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È¥Û¥Ã¥±¡¼IQ¡ÊÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ë¡É¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¡£7Æü¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè1Àï¤Î¥Á¥§¥³Àï¤Ø¡ÖÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¥³Áª¼ê¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£