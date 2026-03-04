歌手の小林幸子（72）が4日、自身のSNSを更新。パーキンソン病を公表した歌手・美川憲一（79）の復帰後初テレビ出演で共演したことを報告した。

2人は3日放送のNHK「うたコン」の「拡大版スペシャル!節目の春に贈る 絆のうた」に生出演。美川は「生きる」をソロで、「さそり座の女」を小林と一緒に熱唱していた。

寄り添うツーショットを公開。「昨日は、美川憲一さんの復帰初のテレビ出演!そして、生放送!!一生懸命、嫌いな運動をしてリハビリ頑張って、戻ってきてくれました。歌声も変わらず、安心しました」と共演を振り返った。

「沢山の同じような病気と闘っている方々に、ものすごいパワーが届いたと思います!!!!」と興奮気味につづり、「憲ちゃん。これからも、一緒にしぶとく歌っていこうね」と呼びかけた。ほかの共演者との豪華集合ショットも公開した。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見を行い、元気な姿を披露していた。