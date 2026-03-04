東方神起が新宿に！20年目の“初告白”に会場大興奮 初冠映画『IDENTITY』舞台挨拶感動超詳細レポ
会場が大興奮…！東方神起・ユンホの初告白
2026年3月4日、都内で「東方神起」日本デビュー20周年を記念した初の冠映画「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」の公開記念舞台挨拶が開催されました。
司会の韓流ナビゲーターみんしるさんの呼びかけで登壇したユンホさんとチャンミンさん。全国のライブビューイング会場で見守るファンへ向けても、お二人らしい温かな言葉が届けられました。
■「東方神起という名前を守ってくれたのは皆さん」――20年の軌跡を経て、二人が改めて再確認したファンへの深い感謝
大歓声の中登場した東方神起のユンホさんとチャンミンさん。
ブラックスーツでオトナの色気とスタイルの良さが際立ちます。
ユンホさん：「まずはご挨拶を。皆さんこんにちは『東方神起』です。ライブビューイングをするのをさっき聞きましたけれども（笑）、もちろんワクワクしています。今日はよろしくお願いします」
チャンミンさん：「今この劇場に来てくださってる方々はもちろん、全国でも一緒に同じ時間を過ごしてくださってる皆さんには本当に感謝の気持ちです。短い時間ですが、よろしくお願いします」
本作品を観たファンからの感想や熱いメッセージがＭＣから紹介されると、お二人はそれぞれの言葉で作品への想いを語りました。
ユンホさん：「このような舞台挨拶は初めてです。『東方神起』という名前を、この二人だけじゃなくて、本当にいろいろな方々が守ってくださっている中でここまで来られたのだということを、この映画を見て僕も確かに感じる瞬間がありました。
この映画を見てパッと思い出すフレーズが、『ずるいね』ということです。なぜかというと、普段の僕は毎回集中している姿が多いからです。自分も知らないうちに、少年のユンホも、少年のチャンミンもそうですけれど、夢を見ている。そういう約束を皆さんと一緒に守ってきている姿がちゃんとのせられているので、それが一番良かったなと思って。そして、周りのスタッフさんたちのコメントなどは、僕も見て新たな感じで、ちょっとグッときましたね」
チャンミンさん：「……実は僕は、まだご覧になっていない（観ていない）んです…」
（会場爆笑）
「アーティストとしてこれまで歩んできた僕らの仕事、それを撮った映像が映画という形になることは、僕の中でとても新鮮で、嬉しいことです。その映像を映画として見てくださって、『感動しました』と思ってくださるファンの皆さんに、感謝したいです。ただ、ちょっと恥ずかしいところもあります。僕たちはただ、やるべきことを普通にやってきただけなのですが、それが皆さんの心の中で響いているというのは、照れくさくもあり、嬉しいところでもあります。僕もこれから、ぜひ見てみたいと思います（笑）」
■再始動『TONE』の記憶。「怖かった」あの日を振り返って
映画の中でも大きな転換点として描かれる「東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜」。当時の心境が明かされました。
ユンホさん：「再始動して『TONE』を出す時は、正直に言って、怖かったです。もちろん当時は20代でしたから、男として少し格好をつけて『僕は大丈夫だよ』という部分はありました。でも実は、『この2人で本当に大丈夫かな』という不安感もありましたし、これまで待っていてくださった皆さんに、再始動した『東方神起』としてどんな姿を見せればいいのか、という大きな悩みがありました。
アルバムのタイトルが『TONE』に決まった時も、『これから二人のトーンをしっかり見せられるように頑張ります』という意気込みはありましたが、ワクワクするというよりは、正直に言えば怖かったのだと思います。
実際にツアーを回った瞬間、皆さんがありのままを待っていてくださるのがわかって、本当に良かったと思ったのですが、実はそれを感じる余裕もなかったんです。
それでも、あの『TONE』というツアーとアルバムがあったからこそ、その後の道がもっと見えたので、すごくありがたいアルバムであり、ステージだったと思います。本当にありがとうございます」
チャンミンさん：「再始動ということで、まずアーティストとしての僕という時計、時間が立ち止まっていた時期があったのですが、それがまた改めて動き出すということで、とてもワクワクしました。
とにかく全力で前に向けて走り出したいな……と思って、『TONE』というツアーの準備をした記憶があります。
またたくさんの皆さんの前でステージに立てる、歌えるということ。アーティストにとって歌えないのは、命を失うことと全く同じだと思うんです。
（再始動は）与えられた『第二の命』というか、ゲームをする時のボーナスのような……嬉しいじゃないですか。もちろん、ゲームをする時の軽い気持ちとはもう全然、違うんですけど（笑）。でも、とにかく『新たな命をまたもらった』そのくらいの、その嬉しさは忘れられないですよね」
■日産スタジアムで「生きてるな、俺」と実感
映画には、海外アーティストでは"初"となる日産スタジアム公演のリハーサル映像も収録されています。
チャンミンさん：「日産スタジアムにまだ立ったことがなかった時は、正直に言うと実感ができませんでした。どれだけすごいステージなのか、全然知らなかったんです。
『より多くのファンの皆さんの前でステージができるのは、すごく嬉しいな』という気持ちだったのですが、実際に歌ってみると、人生の中で自分の瞳の中に、これほどの大人数が集まっている風景をまた入れられるようなチャンスが、これから先もあるのかな？ と感じました。
その時の心臓の動きや、足が揺れている感覚などは、本当に一生忘れられません。今でもまだ覚えているのですが、アーティストとして一番『生きてるな、俺』と感じましたし、すごく幸せなやつだなと思った瞬間でした」
ユンホさん：「東京ドーム公演をして『本当に東方神起はすごいな』と思っていたのですが、みんなが憧れている日産スタジアムでのライブが決まって、僕はその時、『ここからどうしよう』と思ったんですよね。
もちろん、皆さんにたくさん愛されて、あんなに大きなステージに立てることはすごくありがたいのですが、僕は『一歩一歩踏み出す』ことが重要なタイプだと思っているから。思ったよりはすごく早く（日産スタジアムのステージに）立つことができて、自分なりには『皆さんに、本当に東方神起はこれからだというのをちゃんと見せることができる』という思いがありました。
でも、いざ日産スタジアムに立ってみると、何も考えることができなくなりました。実は、ステージから皆さんを見ると、顔はあまりよく見えないんですよ。距離がすごく遠くて、でも（人は）いっぱいいます。そして、登場する時もすごく高い場所からだったので、また怖かったんですよ。さきほどの（再始動の時の）『怖い』僕とは、またちょっと違う怖さなのですが。
先輩たちのDVDをたくさん見ていたのですが、『それを本当にこの二人だけで今できているんだ』ということが、言葉にできないほど嬉しかった思い出があります。すごく緊張しながら、本当に一歩一歩、皆さんにちゃんとこの二人の気持ちが届くように頑張った思い出しかありません」
■20年目の初告白！「かわいい」が実は大好き！
フリップトークでは、お二人の素顔が垣間見える「20年間の秘密」が発表されました。
ユンホさん：【秘密：かわいい〜】
「ステージに立つと皆さんが大きい声で『かわいい〜！』と言ってくださるんです。僕は『かわいい』を嫌がってる雰囲気をわざと出していたんですけど……実は、『かわいい』って言葉を聞いた瞬間から、好きなんです」
（会場から大歓声「かわいい！」コールが飛ぶ）
「 隠していたのですが、実は嬉しくて（笑）。でもステージではカリスマとして（ステージに）立っているので、そこは遠慮してくださいよ（笑）。……皆さんも可愛いです」
チャンミンさん：【秘密：スペイン語 TIAMO♡】
「意味はわからなくても、スペイン語の響きが魅力的だなと昔から思っていて。いつか機会があれば学びたいな、と思っています」
■これから「デビュー」したいこと
ユンホさん：【監督!!デビュー】
「大きなことではないのですが、僕も前からずっと、自分の本当にプライベートなことをベースにうまく（表現として）のせられたらいいんじゃないかな、と思っていました。演出や、パフォーマンス映画の監督として、そういうものを一度はお見せしたいなと思っています。今は色々なことを勉強しているところなのですが、思ったよりも時間がかかってしまっています」
チャンミンさん：【SPAIN】
「（ユンホさんの回答に対して）素敵ですね。真面目に答えましたね（会場爆笑）。
（前の質問の回答と同じ、とツッコまれ）いつか（スペイン語）デビューしたいです！未来にもそう思っているかもしれないですけど（笑）、ぜひ機会があれば」
■ファンへのメッセージ
ユンホさん：「舞台挨拶の前までに、皆さんがこの『IDENTITY』を観た感想を、YouTubeなどで自分の感情を載せて発信してくださっているのを見てきたんです。そういう皆さんがすごく、意外にたくさん、多かったんですよね。
『皆さん、こうやって感じてくださっているんだな』と。やっぱりBigeast（ビギスト）の皆さんは本当に東方神起のことを応援してくださっているという気持ちが、伝わってきました。
そういう気持ちが、僕の勇気にもなりますし、それが今回のこの『IDENTITY』で一番皆さんに伝えたいポイントだと思っています。ご覧になっている皆様も、本当に（僕たちの）メンバーみたいに、本当に一緒に感じて、一緒に泣きながらそうしてくださって。本当にもう一度、ここで『ありがとうございます』という言葉をちゃんとお伝えしたいと思います」
チャンミンさん：「ここ（会場）だけではなく、ライブビューイングでまた一緒にご覧になっている方々には、まず感謝を伝えたいです。
『IDENTITY』という映画ですが、この二人のステージへ向けての風景や、生活を絡めた映像を見て、そして愛情を込めてその映像を観に劇場に来てくださっている皆さんに、すごく感謝しています。
劇場という場所に、最近はあまり来られない状況も（色々あって）あるじゃないですか。それでも本当に来てくださって、すごく嬉しいです。
この二人が頑張っている姿を見て、皆さんもぜひそれぞれの場所で、またそれぞれの仕事に向けて頑張れるような、そういう勇気や力をもらってほしいなと思います。僕も、ぜひ映画を見ます」
どこまでもファン想いで、ひたむきに努力し続けるその真摯な眼差しには、誰もが深く心を揺さぶられます。彼らがBigeast（ビギスト）と共に築き上げてきた、歴史と誇り。そのアイデンティティを、ぜひ劇場でチェックしてください！
東方神起PROFILE
東方神起とは" 東方の神が起きる! " という意味で、アジア全域から世界にその名を広げられるグループとして名付けられた。日本ではJ-POPの新人として、2005年4月にデビュー。2011年、ユンホとチャンミンによる再始動以降は、アジアだけに留まらず欧米諸国、ヨーロッパにまでその存在を渇望され、世界的に活動を行っている。日本においても、海外アーティスト最多となる東京ドーム公演数記録（計33回）および日産スタジアム公演数記録（2026年公演含み計3回）を持つなど、留まることのない活躍を繰り広げている。
<作品情報>
◆作品名 :東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』
◆公開日 :2026年2月20日(金)より全国劇場公開中
◆出演 :東方神起
◆製作 :RED OCEAN PROJECT
◆配給 :WOWOW
◆クレジット :©2026 RED OCEAN PROJECT
◆主題歌 :「IDENTITY」(avex trax)
