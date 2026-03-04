2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している人気グループ・嵐。約5年ぶりとなる新曲『Five』が4日、配信されました。

嵐の公式Xには5人の動画が投稿されました。どんな楽曲か聞かれた大野智さん（45）は「本当にね 嵐っぽい…のよ」とコメント。二宮和也さん（42）は「懐かしいです！やっぱり この5人で歌っている感じというのがね」と話し、相葉雅紀さん（43）は「J-POPですね！これぞ！まさに！ 何かこう…細胞レベルで喜んでます！」とうれしさを表現。

櫻井翔さん（44）は「歌いつないでいってるんですよ。みんなでそれぞれソロパートもあって、そんなソロの歌いつなぐところと5人のユニゾン感みたいのを楽しんでもらえたらなと。嵐っぽい楽曲となっております」と話しました。

さらに、3月13日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で始まる全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』について、松本潤さん（42）は「楽しみたいですね」と笑顔を見せました。

■作詞や編曲の担当者は 過去にも嵐の楽曲を手がける

楽曲が発表され、作詞や編曲も話題になっています。

『Five』の作詞は、『Suger』（2017年）や『Find The Answer』（2018年）などの作詞を手がけてきた、HIKARIさんが担当。そして編曲は『PIKA☆☆NCHI DOUBLE』（2004年）や『One Love』（2008年）などの編曲を手がけてきた石塚知生さんが担当しています。

また、新曲について街の人は「応援歌みたいな感じが元気がもらえる曲だと思いました」、「小さいころから聴いてはいたので、久しぶりに嵐の曲を聴いてやっぱりいいなと思います」と話しました。