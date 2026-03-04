【CONTROL Resonant】 2026年 発売予定

Remedy Entertainmentは3月4日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションRPG「CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）」の新たな情報を公開した。発売時期は2026年を予定。

2019年に発売されたアクションアドベンチャー「CONTROL」から約7年ぶりの続編となる「CONTROL Resonant」。前作から7年後のマンハッタンを舞台に、変形武器「アベラント」と超常能力を操る主人公のディラン・フェイデンの物語が描かれる。

本作でのマンハッタンは超常的圧力によって崩壊しつつあり、変化し続ける建築構造や不安定な重力、知覚を歪める環境が特徴となっている。また、オープンワールドではなくゾーン制構造を採用し、物語はメインキャンペーン「ディランの旅路」とサイドストーリー「ワールドクエスト」で構成されている。加えて、前作からワールドマップシステムを改良し、視認性とナビゲーション性を向上させた。

キャラクターについてはまだ詳しく明かされていないが、ディランの姉で前作の主人公であるジェシー・フェイデンは、今作において“重要な役割”を担う一方で、プレイアブルキャラクターではないことを明言。「CONTROL Resonant」はあくまでも“ディランの物語である”と明かした。

戦闘面は攻撃性とテンポを重視した設計で、前作以上に近接主体のゲームプレイに焦点が当てられており、アビリティとの組み合わせで様々なビルド戦略が可能となる。そのほかにも、強力なボス「レゾナント」を倒すと新たな戦闘能力を獲得できることや、アビリティやビルドを変更するための空間「ギャップ」の存在も明らかになった。

さらに、多彩な衣装やヘアスタイル、ヘッドギアが用意されており、ディランの外見を自由にカスタマイズできることも発表。発売時期は依然として「2026年」とされており、更なる続報が期待される。

