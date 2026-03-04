【ZARAのブラウン】が洗練見え！ 40・50代が持ちたい「おすすめバッグ」

この春バッグを新調するなら、洗練見えが狙えるブラウンカラーをぜひ候補に。今回は、ミドル世代のコーデに取り入れやすくオンオフ合わせやすいデザインのブラウンバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。シンプルコーデのアクセントにもなってくれそうです。

フォルムをアレンジできる2WAYバッグ

【ZARA】「シティクロスボディバッグ」\6,290（税込）

シンプルに見せない特徴的なデザインで、持てばセンスアップが狙えそうなバッグ。サイドのファスナーもアクセントに。高見えするレザー調素材 × ブラウンが上品で、きれいめにも大人カジュアルにも好相性。取り外し可能なショルダー紐付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使用可能です。

クラシカルなベルトデザインが上品なミニトート

【ZARA】「ミニトートバッグ」\5,990（税込）

クラシカルなベルト付きのデザインで、上品な雰囲気をまとったトートバッグ。重た見えしにくい明るめのブラウンです。約17cm × 21cm × 10cmというコンパクトサイズながら、必要最低限の荷物は入りそう。内側にファスナーポケット付きなのも嬉しいポイントです。カジュアルな着こなしになじむ異素材のショルダー紐付き。

writer：Emika.M