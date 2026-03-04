物語が始まりそう……！

サッポロビールは、ヱビスビール×矢沢あい氏との共創企画「門出を彩るヱビスの美人画展」を3月4日(水)から4月13日（月）まで、YEBISU BREWERY TOKYO で開催。

筆者は事前に行われたメディア向け内覧会に参加。矢沢あい作品のファンやビール好きにたまらない展示の様子をご紹介します。

ヱビスビール×矢沢あいがコラボ！「門出を彩るヱビスの美人画展」

ヱビスの歴史を象徴する美人画を、漫画家・矢沢あい氏が現代的にアップデート。今回の展示では、描き下ろし作品を中心に門出の季節を彩るビジュアルが並んでいます。

2つの美人画作品（「彩ーあやー 第一景」「彩ーあやー 第二景」）は、高さ3.5メートルの巨大作品として展示され、制作背景などもあわせて紹介されています。

3 月 3 日に発売された「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイン缶」で表現された世界観を、YEBISU BREWERY TOKYOの展示空間でも楽しむことができます。

矢沢あい氏の描いたキャラクター“彩（あや）”の微笑みにいざなわれるように、会場へ。

この主人公、“彩（あや）”は「好奇心旺盛で確固たる自信を持っている人物ではあるものの、どんなに自信があっても揺らぐことはあるし、あたらしい挑戦はつきもの」とキャラクター像の設定が矢沢あい氏から語られていました。

会場では、桜吹雪を思わせる演出とともに作品の世界観を体感できます。

来場者が新しい一歩を踏み出すきっかけとなるようなコンテンツとして、桜の花びらを見立てたカードへメッセージを書き込めるようにもなっていました。

ビジュアル制作を紹介する展示では、矢沢あい氏のインタビューも読むことができます。「年齢は30歳の専門職。励まし合ってきた長年の友人がいる」など、キャラクター設定について語られており、読み込めば読み込むほど彩という人物像が浮かび上がってくるようで、思わず見入ってしまいました。

矢沢あい氏が命名！ 限定ビール「彩りの幕開け（いろどりのまくあけ）」

展示に合わせて、YEBISU BREWERY TOKYOでは数量限定ビール「彩りの幕開け」も登場。

このビールは矢沢あい氏が描き下ろした美人画から着想を得て開発されたもので、華やかさの中に個性が感じられるスパイスエールです。

山椒と花椒の2種類のスパイスに加え、フラノクイーン由来のグレープフルーツのような香りが重なり、爽やかな果実感とスパイシーな刺激が特徴の一杯に。

飲んでみると、女性をテーマにしたビールですが、軽くない！ スパイスがしっかり効いた豊かな風味の華やかな味わいのビールでした。「彩がいた、あの春は……」といった矢沢あい氏のストーリーすら妄想で浮かんでしまいます。

オリジナルグッズも盛りだくさん！

コラボレーションを記念して、矢沢あい氏描き下ろしデザインのオリジナルグッズが販売。なおオリジナルグッズの購入には事前整理券や予約が必要となるため、来場前に公式サイトで最新情報を確認しておくのがおすすめです。

「門出を彩るヱビスの美人画展」は3月4日(水)から4月13日(月)まで、YEBISU BREWERY TOKYO で開催。また、3 月 19 日(木)〜3 月 29 日(日)の期間、福岡の ONE FUKUOKA BUILDING でも開催が決定。

https://www.sapporobeer.jp/yebisu/product/ai_yazawa_202603/

「門出を彩るヱビスの美人画展」概要

1.イベント名 門出を彩るヱビスの美人画展

2.内容 矢沢あい氏が特別に描き下ろした美人画（複製原画・巨大出力）、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」の展示。

3.開催場所・日時

【東京会場：YEBISU BREWERY TOKYO】

東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20-1

2026 年 3 月 4 日(水)〜4 月 13 日(月)

平日:12:00〜20:00 土日祝:11：00〜19：00

定休日:火曜日（祝日の場合は翌日）

【福岡会場：ONE FUKUOKA BUILDING １F イベントスペース】

福岡県福岡市中央区天神一丁目 11 番 1 号

2026 年 3 月 19 日(木)〜3 月 29 日(日)

平日:11:30〜20:00 土日祝:10：30〜20：00

※3 月 19 日(木)は 17:00-20:00 の営業時間となります。

©矢沢漫画制作所／集英社

©Yazawa Manga Seisakusho/SHUEISHA