Æ±ÅÀÃÆ¤Î£ÇÂçºå¡¦Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡¢£Æ£Ë¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼Ä¾·â¡Ö¼¡¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×°ìÌä°ìÅú¡Ä
¢¡¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°£²¡Ê£Á£Ã£Ì£²¡Ë¢¦½à¡¹·è¾¡Âè£±Àï¡¡£ÇÂçºå£±¡½£±¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê¡Ê£´Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡£ÇÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤Ç¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È£±¡½£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾£±£¸Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿£±£¹ºÐ£Í£ÆÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¤¬¤¯¡Ë¤¬£³£¹Ê¬¡¢±¦Â¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡ÅÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£Âè£²Àï¤Ï£±£±Æü¤Ç¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Àï¹ç·×¤Ç£´¶¯¤Î¥¤¥¹¤òÁè¤¦¡£°Ê²¼¤ÏÌ¾ÏÂÅÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÀÅÀ¤¬Íß¤·¤¤»þ´Ö¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×
¡¡¡½¼éÈ÷Åª¤ÊÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎ×¤ó¤À¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤éÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï¡Ê£Ä£Æ´ßËÜÉðÎ®¤Î¡Ë¥¯¥í¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¼«Ê¬¤ÎÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡½´ßËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¥Ñ¥¹¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¾Ê¬¤ÏÉðÎ®·¯¤ÎÆÀÅÀ¡×
¡¡¡½¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ï£Ç£Ë¤¬Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼Ä¾·â¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¡Ê¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤È¤É¤Á¤é¤¬½³¤ë¤«¡Ë¤È¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ËÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¡½£²·î£²£¸Æü¤Î¥ê¡¼¥°À¶¿åÀï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤â¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Á°È¾¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æñ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¡©¡¡¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¡£¤¢¤½¤³¤Ç³°¤·¤¿¤é¡¢½Ð¾ì¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤È¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡¡½À¶¿åÀï¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×