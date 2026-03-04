ロックバンド・ドレスコーズの志磨遼平さん（43）が2月24日、東京・渋谷区で行われた“宇宙最速”grotesque human先行上映会に登場。忌野清志郎さんから受けている影響について明かしました。

この日、一足先に上映されたのは、3月4日にリリースされるドレスコーズのライブ映像作品『grotesque human』。2025年に開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー『The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”』のファイナルとなった、Zepp Shinjuku（TOKYO）公演を収録したもので、監督は二宮ユーキさんが務めました。

■テーマは「理想のデビューアルバム」

今回のライブ映像作品を制作する上でテーマがあったという志磨さんは、「これを見た人が、バンドを組みたくなるようなビデオにしたいですって。十字架マークのアルバムのテーマが、理想のデビューアルバムっていう。こういうバンドが今デビューしたら、めちゃくちゃカッコイイなっていう、バンドになったつもりで撮ったんですよ」と振り返りました。

■「これがカッコイイんや」 忌野清志郎さんから受けた影響

また、影響を受けたライブ映像について志磨さんは、「（忌野）清志郎さん、RCサクセションの『ミラクル』っていうライブビデオがあったんですけど、すごく好きで。清志郎さん、自分でヘアメイクして、めちゃくちゃ派手な衣装に着替えても、全然まだ普通の一般の人みたいなテンションで、娘さんをあやしてるんですよ」と話し、さらに、「スタッフがようやく呼びに来て、“おい〜”とか言って。“パパ、行ってくるよ〜”とか。すごく低いテンションでストレッチして、“じゃあ、しくよろで〜”って言って、ぽんって（ステージに）一歩踏み出した足から清志郎なんですよ」と、清志郎さんのスイッチの切り替えのすごさを明かしました。

さらに、志磨さんは清志郎さんのこの姿に憧れたようで「これがカッコイイんやと思って、僕、いまだに準備体操とか適当にするっていう、良くない影響を受けてる」と話し、会場の笑いを誘いました。