レペットの新コレクション登場♪優雅に着こなす春夏アクティブウェア

フランス発のラグジュアリーシューズブランド「レペット」から、2026年春夏アクティブウェアコレクションが登場します。バレエの美学を取り入れた上品なデザインと、動きやすさを兼ね備えたラインは、日常にもワークアウトにも寄り添うアイテムばかり。軽やかな素材と女性らしいシルエットで、心地よく過ごせるワードローブを提案します。優雅さと機能性を両立した新作コレクションに注目です♡

バレエの美学を取り入れた新ライン

「WORKOUT ESSENTIALS」ラインは、レペットが長年培ってきた“動き”へのこだわりを感じられるアクティブウェアコレクション。

軽やかな素材と計算されたカッティングが特徴で、身体の動きにしなやかにフィットします。

バレエスタジオからインスピレーションを得たフェミニンなデザインは、ワークアウトはもちろんデイリーコーデにも活躍。優雅な雰囲気をまといながら快適に過ごせるのが魅力です。

春夏コレクションのラインナップ

バレエスタジオ オーバーサイズドTシャツ



価格：23,100円

レペット ツートーン バレエスタジオTシャツ



価格：23,100円

シティー バレー オーバーサイズドTシャツ



価格：23,100円

アーバン バレエ オーバーサイズドTシャツ



価格：20,900円

2026年春夏アクティブウェアコレクションでは、着心地のよいTシャツを中心に登場。ウェアは20,900円～23,100円で展開されています。

発売日：2026年3月上旬より発売

取り扱い店舗：レペット松屋銀座店／レペットジェイアール名古屋タカシマヤ店／レペット京都高島屋店／レペット阪急梅田店／レペット岩田屋店／公式オンラインストア

春のワードローブにおすすめ

優雅さと機能性を兼ね備えたレペットの新作アクティブウェアは、運動シーンはもちろん普段のお出かけスタイルにも取り入れやすいのが魅力です。

軽やかな着心地と女性らしいシルエットは、春夏のコーディネートを上品に演出してくれます。

心地よく身体を動かしたくなる季節に、レペットのコレクションを取り入れてみてはいかがでしょうか♪