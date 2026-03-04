世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）について、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。教団の財産を清算する手続きが始まりますが、順調に進むのでしょうか。

■親から信仰引き継いだ2世たち“決定の瞬間”見守る

その瞬間を見守ろうと集まったのは、世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）の現役の信者たち。会場とオンライン、合わせて368人。

都内（4日午前）

「教会を大切な居場所と感じながら、いま、この日本社会で懸命に生きています」

親から信仰を引き継いだ2世たちです。

東京高裁前と生中継をつないで、決定の瞬間を待ちます。

その時、裁判所から出てきたのは、教団側の弁護士。

教団側の弁護士（午前11時すぎ）

「（Q：決定の内容を教えてください）結論は抗告棄却（＝解散命令）です。信じられないですね。こんなことがあっていいのか。法治国家じゃない」

東京高裁は、旧統一教会に解散を命じました。

現役信者 小嶌希晶さん（30）

「率直な気持ちとして、本当に悲しく残念に思っています。生まれた時からずっと信じているものを、なかったかのように生きるのはすごくつらい。信仰を持つからこそ生きづらい状況ではあるけど、手放すという選択肢はない。どうか、私たちも普通の人間、日本で生きる普通の日本国民だと少しでも理解していただきたい」

■両親が現役信者“元2世信者”の男性「被害者の救済を」

日本で宗教法人として認証されたのは、1964年のこと。教祖・文鮮明氏が韓国で創立した旧統一教会。

教団の決めた相手と結婚する「合同結婚式」や、高額献金や霊感商法などが、かつて社会問題に。3年半前、安倍元総理の銃撃事件をきっかけに、教団の問題は再び浮き彫りとなりました。

◇

東京高裁の決定に目をうるませたのは、元妻が信者で、教団により“家庭を崩壊させられた”と訴えている橋田達夫さん。

元妻が信者 橋田達夫さん

「もう本当にうれしい。やっと被害者のために、みなさんのために結果が出てきた。彼ら（信者）は祈ったりすることはいい。お金を集める行為は本当に悪質そのもの。もういい加減にしろ、日本人をバカにするな。二度と日本に入ってくるなという気持ちで僕は本当に思っています」

◇

そして、両親が現役の信者だという、元2世信者の男性は──。

両親が現役信者 もるすこさん（30代）

「（Q：いま速報で出たが、今の気持ちは？）まずはホッとした。ただこれで終わりにはしてほしくない。虐待を受けてきた2世たちがどのような人権侵害を受けてきたのか、どうやって連鎖を断ち切って助けていくのかが最終的なゴール。本当にこれから旧統一教会が逃げていかないように、しっかりと清算の手続きを進めていってもらいたい。被害者の救済を行ってもらいたい」

■総資産“1040億円” 被害救済後に残った財産の移転先は…

今後、教団では財産を清算する手続きが始まります。総資産は1040億円とされていますが、被害の救済などを終えた後に残った財産の移転先として、旧統一教会は別の宗教法人を指定しています。

それが、北海道にある宗教法人「天地正教」。この宗教法人、「旧統一教会の傘下組織」と、過去に民事裁判で認定されています。

全国統一教会被害対策弁護団 阿部克臣弁護士

「余った財産が『天地正教』に引き継がれることになれば、引き続き同じような活動をしていくことが可能になるということになりますので、解散命令をして清算をしたことが全く意味がないことになる。（旧統一教会が）宗教“団体”になったあとの活動もちゃんと見ていく必要がある」

解散命令の決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針を示している教団は、次のようにコメントを発表しています。

世界平和統一家庭連合「今回の司法の判断は、わが国の歴史に残る汚点となるでしょう。我々はこの不当な司法判断を決して容認せず、信教の自由を守り抜くため闘い続けます」