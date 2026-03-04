「春季教育リーグ、ハヤテ５−１２阪神」（４日、ちゅ〜る）

阪神がハヤテに快勝した。二回に先制すると、四回には木浪の適時二塁打などで一挙６点を奪った。終盤まで攻撃の手を緩めず、終わってみれば１５安打１２得点の快勝で猛虎打線を爆発させた。先発の能登は３回２安打１失点。その後は松原、岩貞、富田、椎葉、津田とつないだ。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−能登は制球を乱す場面があった。

「うん。フォアボール５つか。ちょっと力んでたところはあるわね。そんなうまくいかんよ。久しぶりの実戦で、相手チームも変わってというところで、フォアボール５つというところが。無駄なフォアボールが多すぎる。これは修正点。ツーストライクからの痛打。その辺だね。その辺を修正してけばいい」

−梅野や糸原、木浪らの実績組はさすが。

「うん。この辺は言い方はあれやけど、このぐらいのバッティングはしよるよ」

−代走で出たルーキーの育成ドラフト２位・山崎は盗塁と安打で結果を残した。

「走る機会があればというところで出してね。スタートの思いっきりがいいもん、彼は。そういったところも含めて、ヒットも出たし。やはり彼には足という飛び道具があるんでね。そういった意味では非常にこれから楽しみになってきたね」

−コンスエグラも４番で持ち前の長打を見せた。

「コンちゃんはやっぱり４番として、最初にヒットも出て。変化球の対応っていうところが課題だけど、最後変化球を打ってツーベース。こうやって楽しみが出てきたよ、コンちゃんもね。４番というところでファーストもできるしな」

−昨年まで阪神に在籍したハヤテの野口とも再会できた。

「昨日も会って。しっかり頑張れということで（話した）。またしっかり頑張れしかないよ」