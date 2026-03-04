月の年金約11万円・66歳「寮管理人の仕事を住み込みで15年以上続けている」今が一番幸せな理由
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住66歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：社宅
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：700万円、リスク資産：900万円
これまでの年金加入期間：国民年金119カ月、厚生年金369カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：4万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：5000円（併給調整後の残額と推察）
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金4万9000円（半年単位・期間は不明）
その理由として、不満があるものの「低賃金で働いていたりパート従業員期間があったりしたので、この金額でも仕方がないことも理解している」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。ひと月の年金が11万3000円ほどのため、生活費は「給料で賄っている」と回答されています。
くわえて「住み込みで働いているため、5400円で光熱費込みの住居費全てを賄えている。そのため、年金はほとんど貯蓄と投資に充てている」とのこと。
また日ごろから節約を心がけているそうで、「格安スマホプランにして、携帯料金は2000円以下になった」とあります。
いっぽうで、「今が一番幸せ。仕事上、若い世代と関わることができるから」と語った投稿者。「食事提供後に『おいしい』と言われると励みになる。ずっといろいろな職種で働いてきたが、寮管理人はもう7カ所目で15年以上も継続している」とのこと。
ただ「最初の10年は夫婦で住み込みしていたが、夫が亡くなってからは単身での住み込みになった」と寂しさものぞかせます。
今の生活でのリフレッシュ方法は「高級旅館中心の旅行。割引サービス等を利用して月1回は行っている。おいしい食事、質のいい温泉、サービスは明日への活力になる」と生き生きと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：66歳女性
回答者プロフィール回答者本人：66歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：社宅
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：700万円、リスク資産：900万円
これまでの年金加入期間：国民年金119カ月、厚生年金369カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万8000円
老齢厚生年金（厚生年金）：4万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：5000円（併給調整後の残額と推察）
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金4万9000円（半年単位・期間は不明）
