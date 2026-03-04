俳優の森七菜さん（24）と黒川想矢さん（16）が短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に出席。『国宝』に続く共演となった2人が仲の良い様子を見せました。

2人は短編映画『青い鳥』でW主演。写真家の“ミチル”（森さん）と心に傷を抱える“トア”（黒川さん）が北海道の大自然を巡る作品となっています。

今回、『国宝』に続く共演となった2人。森さんは「撮影自体はそんなに長くなかったんですけど、その代わり本当にすごく濃い時間を北海道で撮影したんです、そんな旅ができて。（黒川）想矢ともすごく仲良しになれた感じがして楽しかったですね」と、黒川さんは「スタッフの皆さんともキャストの皆さんとも、すごく仲良く撮影できて。温かさが演技をしている時も感じるものがあってすごく楽しかったです」と撮影を振り返りました。

■「本当に新鮮で」同世代の監督だからこそ感じたこと

『青い鳥』の監督を務めた増田彩来監督は森さんと同じ24歳。森さんは同世代だからこそ感じたことがあるそうで「本当に新鮮で。いつも監督っていったら自分よりすごい大人の方が多いので、“普段監督が考えているけど聞けない”みたいなことも同世代だからこそのぞき見られたような感じもして。増田さんとのこのお仕事は、これから映像とかお芝居をしていく上ですごく勉強にさせていただける経験だったなと思います」とコメント。

同じく黒川さんも「本当にかっこよくて、“悩んでいることを一緒に悩もう”って言ってくださったのがすごくうれしくて、それが印象に残ってます」と語りました。

短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日 TOHOシネマズ日比谷）は『青い鳥』のほか、西野七瀬さん（31）や本郷奏多さん（35）が出演する『インフルエンサーゴースト』や西垣匠さん（26）と櫻坂46・山粼天さん（20）が出演する『ソニックビート』などが上映されます。