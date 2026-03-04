【トップチーム】

関西国際大学 ダ・シルバ・イゴル・ヤン選手 加入内定のお知らせ



この度、FC大阪では、関西国際大学所属 ダ・シルバ・イゴル・ヤン選手が2027/28シーズンより加入することが内定いたしましたのでお知らせいたします。



