FC大阪が関西国際大MFダ・シルバ・イゴル・ヤンの2027-28シーズン加入内定を発表
FC大阪は4日、関西国際大のMFダ・シルバ・イゴル・ヤン(21)が2027-28シーズンから加入することが内定したと発表した。
同選手は滋賀県出身で、MIOびわこ滋賀U-15から立正大淞南高を経て関西国際大へ。クラブ公式サイトを通じ、「自分のプレーでファン・サポーターの皆さんを盛り上げ、チームの勝利に貢献できる選手になっていきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFダ・シルバ・イゴル・ヤン
(Da Silva Igor Yan)
■生年月日
2004年9月28日(21歳)
■出身地
滋賀県
■身長/体重
169cm/71kg
■経歴
MIOびわこ滋賀U-15-立正大淞南高-関西国際大
■コメント
「来季からFC大阪に加入することになりました関西国際大学のダ・シルバ・イゴル・ヤンです。
日頃からお世話になった方々、応援してくれている方々、指導してくださっているスタッフの方々への感謝の気持ちを忘れることなく、1年目から結果にこだわってプレーしていきます。
そして自分のプレーでファン・サポーターの皆さんを盛り上げ、チームの勝利に貢献できる選手になっていきますので、応援よろしくお願いいたします。」
同選手は滋賀県出身で、MIOびわこ滋賀U-15から立正大淞南高を経て関西国際大へ。クラブ公式サイトを通じ、「自分のプレーでファン・サポーターの皆さんを盛り上げ、チームの勝利に貢献できる選手になっていきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
(Da Silva Igor Yan)
■生年月日
2004年9月28日(21歳)
■出身地
滋賀県
■身長/体重
169cm/71kg
■経歴
MIOびわこ滋賀U-15-立正大淞南高-関西国際大
■コメント
「来季からFC大阪に加入することになりました関西国際大学のダ・シルバ・イゴル・ヤンです。
日頃からお世話になった方々、応援してくれている方々、指導してくださっているスタッフの方々への感謝の気持ちを忘れることなく、1年目から結果にこだわってプレーしていきます。
そして自分のプレーでファン・サポーターの皆さんを盛り上げ、チームの勝利に貢献できる選手になっていきますので、応援よろしくお願いいたします。」
【トップチーム】— FC大阪【公式】 (@FCosakaOfficial) March 4, 2026
関西国際大学 ダ・シルバ・イゴル・ヤン選手 加入内定のお知らせ
この度、FC大阪では、関西国際大学所属 ダ・シルバ・イゴル・ヤン選手が2027/28シーズンより加入することが内定いたしましたのでお知らせいたします。
詳細は⏬️https://t.co/2MfWXXHjC4#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 pic.twitter.com/8Of48CeUei