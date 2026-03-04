　サガン鳥栖は4日、ノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍していたMFクリスティアーノ(26)が、同クラブへ完全移籍することを発表した。

　ブラジル出身のクリスティアーノは2025年に鳥栖へ加入。負傷の影響もあって公式戦の出場がなく、今年1月にノロエスチへ期限付き移籍していた。

以下、クラブ発表プロフィール

●MFクリスティアーノ
(CRISTIANO)
■生年月日
2000年2月22日(26歳)
■出身地
ブラジル
■国籍
ブラジル
■身長/体重
175cm/75kg
■経歴
レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ-鳥栖-ノロエスチ(ブラジル)-鳥栖
■日本での出場記録
なし