鳥栖MFクリスティアーノがレンタル先の母国クラブに完全移籍
サガン鳥栖は4日、ノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍していたMFクリスティアーノ(26)が、同クラブへ完全移籍することを発表した。
ブラジル出身のクリスティアーノは2025年に鳥栖へ加入。負傷の影響もあって公式戦の出場がなく、今年1月にノロエスチへ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFクリスティアーノ
(CRISTIANO)
■生年月日
2000年2月22日(26歳)
■出身地
ブラジル
■国籍
ブラジル
■身長/体重
175cm/75kg
■経歴
レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ-鳥栖-ノロエスチ(ブラジル)-鳥栖
■日本での出場記録
なし
ブラジル出身のクリスティアーノは2025年に鳥栖へ加入。負傷の影響もあって公式戦の出場がなく、今年1月にノロエスチへ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFクリスティアーノ
(CRISTIANO)
■生年月日
2000年2月22日(26歳)
■出身地
ブラジル
■国籍
ブラジル
■身長/体重
175cm/75kg
■経歴
レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ-鳥栖-ノロエスチ(ブラジル)-鳥栖
■日本での出場記録
なし
#クリスティアーノ 選手— サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) March 4, 2026
ECノロエスチ(ブラジル)へ完全移籍のお知らせ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
クリス、応援しています
https://t.co/pU1Py9B3AH#サガン鳥栖#sagantosu pic.twitter.com/3wzr5TIx2d