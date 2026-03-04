◆オープン戦 オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）

オリックスの新外国人・ジェリー（前ジャイアンツ）が、京セラＤのマウンドで仁王立ちした。両軍無得点の６回から２番手で登板し、４回１安打無失点、４奪三振。“本拠地初登板”で好発進を決め、「やっとこの大歓声の中で投げられて、とてもうれしいよ」と頬を緩ませた。

メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕。８回１死二塁、１２球団で最小となる１６３センチの勝田を打席に迎えても動じなかった。「（背が）高いとか低いとか（の意識）は少しはあるけど、打者の一人には変わりない」と１４９キロの直球で一直に仕留め、ＮＰＢ史上最大級の「５０センチ差対決」に勝利。「投手として長い間マウンドに立ちたい一方、早く降りたい気持ちもある」と打たせて取る投球で５０球にまとめ、ジョークもさえた。

「次はもう少しチェンジアップの精度を上げたい」と開幕に向け、さらに状態を上げていく構え。「ビッグ・ジェリー」は、日本で大仕事をやってくれそうだ。（南部 俊太）