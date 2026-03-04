女優の黒島結菜が４日、都内でオムニバス企画「ＧＥＭＮＩＢＵＳ ｖｏｌ．２」（６日公開）の製作発表会見に出席した。

映画配給会社・東宝の若手社員による才能発掘プロジェクトとして、若手映画監督が短編オムニバス映画を製作。黒島は「Ｙｏｕ Ｃａｎｎｏｔ Ｂｅ Ｓｅｒｉｏｕｓ！」（大川五月監督）に出演する。

広告代理店で働く３０代独身の彼女に予想外の妊娠が判明し、人生の選択に悩む等身大の娘を演じる。女性の生き方、多様性が焦点となるが「私も実際、出産と子育てをしていて、女性ってたくましいなと感じる」と共感。「今回の作品の中でも迷いながら自分も向き合いながらどうこれから生きていく、選択の連続が描かれている。１つ１ついいや！って言いながらも前に進んでいくのは気持ちがいい。私自身、勇気をもらえた」とも続けた。

大川監督は「女性の多様性という言葉は入ってくるけど、多様性ってなんだろう？女性だけ多様性って言われなきゃいけないのは不思議。みんなの意識の中に子どもが生まれたら影響を受けるのは女性が多い」と作品作りに至った経緯を説明。「真面目に言うとめんどくさいってなるから、笑って楽しくなっているうちに真実、問題が出てくるようにというのを心がけた」と明かした。

女優の浅野温子も出演する。