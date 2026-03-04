¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¡¢¡È±Ê±ó¤ÎÀÀ¤¤¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¤¬ËÜÆü3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¤Ï¡È±Ê±ó¤ÎÀÀ¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·¯¤È°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤òÊâ¤à¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç´°À®¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿±ÇÁü±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÀ»»± -sezan-¡×¤ÎSENA UMEAGUKU¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¼«Á³¸÷¤È¡¢¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¥í¥±»£±Æ¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Öpromise¡×
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://lecoeur.lnk.to/promise
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÜDVD
²Á³Ê¡§¡ï1,700¡ÊÀÇÊÌ²Á³Ê¡ï1,545¡Ë/TECI-994
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
1.promise
2.shadow
¡ÎDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¡Öpromise¡×MUSIC VIDEO
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥·¥ó¥°¥ëCD
²Á³Ê¡§¡ï1,300¡ÊÀÇÊÌ²Á³Ê¡ï1,182¡Ë/TECI-995
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
1.promise
2.shadow
3.promise -instrumental-
4.shadow -instrumental-
¢£¿·¶Ê¡Öpromise¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È ÃÏ²¼ÊâÆ» ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸ 19:00¡Á
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦HMV&BOOKS SHIBUYA 6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ ¡11:30¡Á¢13:30¡Á
3·î8Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¥Þ¥ë¥¤ 1F ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸ 12:00¡Á
3·î8Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ 18:00¡Á
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë Oneman Live ¡Èpromise¡É¡ä
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©²»³Ú±¡ KMA¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë
Ticket¾ðÊó¡§https://xxlecoeur.com/information/202601220314tick/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok