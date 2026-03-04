WBCが明日開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。日本と同じプールCで戦うオーストラリア代表は、東京・府中で事前合宿を行った。現役時代は中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督が、コンビニを訪れる様子をWBCを独占中継する「Netflix」公式YouTubeが公開した。

府中キャンプでWBCに備える豪州代表。2000年に中日に在籍していたニルソン監督は、ユニホーム姿のままコンビニに足を運んだ。セブンイレブンだ。

「ゆずレモンにするか」とドリンクコーナーでペットボトルを手にし、「日本のコンビニの食べ物は質が良くて新鮮だね。だから選手たちも毎日ここに来ているよ」と、チームにとってなくてはならない場所になっていることも感じさせた。

選手はドリンクやサンドイッチ、チキンなどを購入しているという。ニルソン監督はおにぎりを一つ手に取った。コンビニ店員ともすっかり顔なじみになったのか「バイバイ、センキュー。アシタ（また明日）」と挨拶も交わしていた。

「海苔は好きじゃないんだけどな。まあいいか」といいつつも、ベンチでかぶりつく指揮官。「うーん、美味しいね」と満足げだ。以前からキャンプ地としている府中は、豪州代表にとって大切な場所。「日本は清潔だし、大好きだよ」「府中のみなさんは本当によくしてくれる。毎日ここへ歩いてくるのも大好きさ。コミュニティの一部になれる。準備を整えるには最高のキャンプ地だよ」と感謝した。

前回のWBCでは1次ラウンドを勝ち抜いた。「今回もまた成功を収め、もう一歩先へ進みたいと思っている」と意気込むニルソン監督。動画の最後では「思っていたよりこれ好きだったよ。お気に入りだね。明日も買うよ」と言いつつ、再びおにぎりにかぶりついていた。



