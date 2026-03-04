◆オープン戦 日本ハム２―０西武（４日・エスコン）

日本ハムの今川優馬外野手が、１軍生き残りを強烈にアピールする一発を放った。

１軍帯同が決まっているのは、４、５日の西武戦（エスコン）だけ。「３ホームランぐらい打てば、この後も帯同できるかなと（林）ヘッドコーチと笑いながら話し合ったりしてた」と猛アピールが必要な状況に、「命懸けて頑張ります」と臨んだ試合だった。

しかし３、５回に走者得点圏で迎えた打席は、いずれも空振りの三振。それでも７回の第４打席、与座の真っすぐにバットを折られながらも左翼ブルペンへ運び「空振り三振２つして、今までだったらヒット１本欲しくて小さくなるところ、ホームラン３本打たないと残れないと思っているので、最後の最後に自分のやってきたことを信じてバットを振ろうという強い気持ちで、あきらめないでよかったなと思いました」と振り返った。

新庄監督も「あの一発はでかかったですよ。本人もすごいうれしかっただろうし。しっかり最後に結果を出すというところは、また期待したいなと思います」と評価。チャンスで凡退した中で４打席目を与え「最後、意地見せて欲しいなと思って」と追い込まれた状況での一発をたたえていた。