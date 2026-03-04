俳優の鈴木亮平さん（42）、綾瀬はるかさん（40）、浜辺美波さん（25）、Mrs. GREEN APPLEが、都内で行われた飲料メーカーのイベントに出席。鈴木さんが、綾瀬さんのおちゃめな一面を明かしました。



イベントでは新CMが初公開され、浜辺さんは撮影現場を振り返り「今回一発でサインを書くっていうのがあったんですけど、スタッフのみなさんがすっごく盛り上がってくださって、やりきった感みたいなのがサインだけなんですけど、湧いてきて楽しかったですね」と話しました。

そんな撮影現場で鈴木さんは、綾瀬さんのサインについて気になったことがあったそうで「漢字なんですよね僕らサインが。それを見ていた綾瀬さんが“あぁいいなぁ、漢字か”って。“私、アルファベットだから子どもっぽいんだよな”って言って。“アルファベットでもいいじゃない”って。綾瀬さんサイン書いたんですけど、多分ねアルファベットがどうとかじゃなくてね、最後にねクマの顔を書いているんですよね。それが多分子どもっぽいんですよね」とコメント。

すると綾瀬さんは「そうかもしれないですね」と話し、「最近割と定着しつつあって、何か変えたいなと思いつつ、その時にいい感じにツッコんでいただいたのでこれを機に（クマを）ちっちゃく書こうかなと」と笑顔をみせました。

（3月4日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）