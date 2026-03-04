本田真凜さん（24）が4日、自身がプロデュースするコスメブランド『Luarine』のブランドローンチ発表会に登場。妹の本田望結さん（21）と本田紗来さん（18）とのエピソードを語りました。

今回、初めてコスメをプロデュースした本田さん。完成した商品を手にして「試作段階の頃から毎日使っていたので、数か月前に完成品を手にしたときは本当に手が震えて持てないくらいうれしくて」と喜びを語りました。

発表会では、商品にちなみ“ピュアに感じること”でトークを展開。本田さんは「やっぱり妹たちですかね」と回答し、「二人とも違う形で私のことすごく好きで、愛を感じる瞬間が多くてかわいくてピュア」と理由を明かしました。

また、望結さんについて「定期的に私のお部屋から洋服を“これ持って帰っていい？”とか言って、去年は10着くらい望結が持って帰って、私が“あれ？ 着る服がない”っていう状況なくらい」と告白。「新しい物を買ってあげるよっていうよりも私が着ていたなにかが好き」と語りました。

さらに、望結さんは家に置物を残して帰るそうで「（望結さんが）“これを見たら望結を思い出して”っていうくらい。妹なんですけど、ずっと好きでいてくれている」と話しました。

そして、先日ネイルに一緒に行った紗来さんとは、打ち合わせなしで「全く同じような格好」だったことを明かしました。本田さんが理由を尋ねたところ、紗来さんは“本田さんがどんな格好をしてくるかっていうのを想像して、双子コーデになるように悩んで悩んでそれを着てきた”と話したそうで、本田さんはそのエピソードを笑顔で振り返りました。