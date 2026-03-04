「プロレス・新日本」（４日、後楽園ホール）

春恒例のトーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」が開幕し、初出場した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）は１回戦でドン・ファレ（４４）と対戦したが、悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によって袋だたきに遭い、フォール負けした。シングル初黒星を喫した２月１１日大阪大会以来３週間ぶりの実戦リングだったが、屈辱の２連敗でトーナメントも初戦敗退となった。

さすがの五輪王者も「１対８」の多勢に無勢だった。大歓声を浴びながら入場したウルフだったが、この日も花道で背後からＳＨＯ、金丸義信、チェーズ・オーエンズの奇襲を受け、開始ゴング前からダメージを負った。開始後もファレのパワーに押され、場外に落とされると相手セコンドの６人から袋だたきに遭った。さらに、試合終盤には体重１７０キロのファレをアングル・スラムで持ち上げてたたきつける見せ場をつくったものの、ＨＯＴの新リーダー・成田蓮（２８）からベルトで殴打され、ノックアウト状態に。最後はファレのグラネード（変型ショートレンジ式ラリアット）を食らって３カウントを奪われた。

悪質な介入劇に、観客からはブーイングや怒号が飛んだ。上半身のＴシャツを脱ぐ暇もないまま、屈辱の３カウントを奪われたウルフは若手の肩を借りて退場し、ノーコメントで会場を後にした。

ウルフは１月４日の東京ドーム大会でいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取する衝撃デビューを飾ったが、２月１１日の大阪大会で成田にシングル初黒星を喫し、王座からも陥落。入場から急襲され、介入＆凶器攻撃と反則三昧の集中砲火を浴びてわずか２分８秒で屈したものの、「レフェリーが見てなかったら、ああいうことも許されるのがプロレス。僕の認識が甘かった」と反省していたが、またもプロレスならではの洗礼を浴びる苦い結果となった。