＜近所？夜バンバン騒音＞21時、お隣の家から響く音。直接NG警察NG⇒次の策は？【第3話まんが】
私はユウコ、40歳。娘のリナは小6で、今は中学受験のラストスパートです！ しかし……お隣の敷地で夜にバスケの練習をされるようになり、音と振動が家の中まで響くように。お隣に「夜はやめてほしい」と伝えたところ、その日はやめてくれました。ところが翌日になったらまたバスケの練習が始まります。見かねたご近所がとうとう警察まで呼んだのです！ なのに翌日にはまた夜、外からドリブル音が。私は途方に暮れてしまいました。
朝ゴミを捨てに行ったら、近所の奥様たちが立ち話をしていました。
立ち話の話題は「バスケの音について」。警察が来るくらいですから、わが家以外も相当気になっていたのでしょう。みなさん困っているようすです。
ご近所の方が早速学校に電話したところ、対応しますという返事をもらったそうです。
学校がどう伝えたのかはわかりませんが、その日から音はしなくなりました。
それはそれでお隣のトウマくんのことも気になります。
直接解決できず、間接的に学校のお世話になってしまいました。
でもおかげさまで、バスケの音はおさまり、リナはまた家で勉強に集中できるようになったのです。
学校にも、ご近所の助言にも感謝しました。
好きなことに取り組むのは、とても大切な時間だと思います。
でも、それが誰かの生活を壊してしまうなら……やり方を考え直す必要があるのかもしれません。
お隣のトウマくんも納得できる形で解決していたらいいな。そんなふうに思いました。
原案・ママスタ
