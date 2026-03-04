タレントで実業家の板野友美（34）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。家賃200万円超えの家に住んでいると明かし、購入した方がいいのでは？と反論するタレントの鈴木奈々（37）を“たったひと言”で黙らせた。

この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。板野は賃貸で家賃200万円以上の賃貸に住んでいると紹介されると「マジです」とうなずき、「でもこれは夫と折半しています」と、夫であるヤクルト・高橋奎二投手と半分ずつ払っていると説明。

「私も買うか悩んだんですけど、この大きさの物件を買おうと思うと、本当に10億円超えとか20億円するので、やっぱり今は子供がいるからこの広さにしたいとか…」と言い、自宅の画像を紹介すると、共演者から「うわ！おいマジか！」「不動産屋のホームページみたい」などの声が上がった。

また「ここがいいなって思ったところに稼ぎを合わせていくみたいな。会社をやっているので、事務所としても使える。子供もいるので、打ち合わせも家でできるから、大きいお家に住みたいなってなった時に、買おうとすると10億円とか15億円しちゃうんで…」と語った。

3億円の自宅を購入したことで話題のタレント・鈴木奈々が「凄いけど200万円払うんだったら、買っちゃった方がいいんじゃない？って思うんです」と反論。だが、板野が「でも、事務所として使っていると、結構節税できるし」と言うと「節税できるんだ…」と納得。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「たったひと言でひっくり返った！」と大笑いしていた。