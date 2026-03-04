パンサー向井『あちこち』代打MC→春日とバチバチ？ 木村昴・ニッチェ・こたけ正義感がゲスト
4日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、木村昴＆ニッチェ＆こたけ正義感が来店する。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
春日→アルピー平子と続いた、若林の代打MC3人目はパンサー向井が担当。向井は「若林さんが来られないなら閉めた方がいい」「大将（春日）としゃべりに来てる人 、1人もいない」と冒頭で突き刺す一言。春日も「のっけから飛ばすじゃねえか」とバチバチに。
ジャイアンの声優としておなじみの木村を徹底解剖。収録は不向き？“週8で生放送”という驚きの多忙スケジュールにスタジオも驚き。さらに、木村のバラエティー能力の高さについて一同大盛上がりとなる。「声優のくせに」と言われる事も多かった過去を明かし、声優への偏見を“ぶっ壊したい”と本音を吐露する。
こたけ正義感は、芸人になってから“よそ者扱い”されていると、悩みを告白。先輩芸人の永野からも正論をぶつけられ、自身の立ち位置に迷うこたけに、春日＆向井がガチアドバイスを送る。
ニッチェ江上は相方・近藤への不満が爆発。近藤が楽屋でゴルフの話題一色のため、うんざりしているという江上。さらに、“居心地が悪い”と困惑した楽屋での出来事とは。
