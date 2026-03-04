損害保険会社が交差点での事故を防ごうと新潟県警に贈ったのは『交差点ポリス』。一体どういうものなのでしょうか。

【あいおいニッセイ同和損害保険 鈴木裕一郎 新潟支店長】

「交差点ポリス8枚、寄贈させていただきます」



3月4日、損害保険会社から県警に贈られたのは、県警白バイ隊員の実物大の写真がプリントされた電柱幕、通称『交差点ポリス』です。



その狙いは…



【あいおいニッセイ同和損害保険 鈴木裕一郎 新潟支店長】

「インパクトのあるものを作って、まずはこれを見たら減速していただき、交通事故を防ぐ」





事故の多発する交差点での事故防止です。去年、県内で発生した交通事故2514件のうち、交差点での事故は1515件と全体の半数を超えています。この日はさっそく、県内で最も事故の多い新潟市中央区の女池インター交差点に設置されました。【県警 掛神茂幸 交通部長】「（交差点の）横断歩道上での事故が非常に増えているので、このポスターを見ていただいて、特に横断歩道、ドライバーの皆さんには十分に注意してもらいたいし、歩行者の方も車に十分注意して横断歩道を渡っていただきたい」交差点ポリスは今後、別の事故多発交差点3箇所にも設置される予定です。