俳優の高畑充希さん（34）が3日、映画『ウィキッド 永遠の約束』の舞台挨拶付き日本語吹替版最速上映イベントに登場。『脱 花粉！！』のために心がけていることを明かしました。

映画『ウィキッド 永遠の約束』（3月6日より全国ロードショー 配給元：東宝東和 (c) Universal Studios. All Rights Reserved.）は、ブロードウェーミュージカルの映画化作品において全世界興行収入歴代1位を記録した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編で、ふたりの魔女のまぶしくも切ない物語。悪い魔女・エルファバの日本語吹き替えを高畑さんが担当しています。

■「脱 花粉！！」のために心がけていること

イベントでは、タイトルにちなみ『永遠に変えたくない瞬間』を聞かれると、「脱 花粉！！」と答えた高畑さん。

理由については「ちょうど今年と去年花粉がきてないんで、これが一生続けばいいのに。おととしは、ずるずるでした」と語り、「“脱 花粉”ってできるんですね」と聞かれると「なんか偶然できて、運がよかったのか」と語りました。

■別れとの向き合い方「別れも悪くないな」

また、心がけていたことについては「“私は花粉症ではない”という洗脳。思い込みをずっと自分に浴びせて、そしたらいつの間にか“あれ？ 涙が出てない、鼻水が出てない”みたいな感じなんですけど、わからないです。あしたからずるずるいってるかも」と苦笑いを浮かべました。

さらに、映画の内容にちなみ、別れに直面したときの向き合い方を聞かれると「私もこのお仕事始めて20周年なんですけど、10代の時とか20代前半は現場でものすごくみんなで一生懸命、チームワークを持ってつくって、やっぱり終わりがくるんですよ。クランクアップだったり、千秋楽だったり。終わりがきたときに、先輩方からいつも『続けてたら絶対また会えるから』って言われて、それを胸に“まだもうちょっと続けてみよう”とか、“もうちょっとやってみよう”みたいに、別れるのはさみしいけど、それによって勇気をもらって前進してきたところもあるかなと思いますし、その言葉のおかげで、ずっと続けてこられてるし、また10年とかたって、会えていることも多いので、別れも悪くないなと思います」と語りました。