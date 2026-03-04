グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」に所属するちとせよしのが４日までにＳＮＳを更新。歌手・玉置浩二とＢ′ｚのライブに参戦したことを明かした。

インスタグラムで「先日、玉置浩二さんのＬＥＧＥＮＤＡＲＹ ＳＹＭＰＨＯＮＩＣ ＣＯＮＣＥＲＴへ行ってきました」と報告し、「今回はなんと１階席９列目でとっても近く…目と耳が大変潤いました…神々しすぎました…桁違いの声量に、表現が溢れてとまらない！！みたいな歌い方が本当に魅力的です」と感想をつづり、フォトスポットでの姿やグッズ写真などをアップした。

続けて「年末にはＢ′ｚさんのＬＩＶＥ−ＧＹＭ ２０２５ −ＦＹＯＰ−に参戦してたよ とにかく熱量がすごくて、ファンの皆さんの一緒に盛り上がるぞー！という気持ちからくる一体感に圧倒されました いつも１人なのもあって声出したりがちょっと照れちゃったりするんだけど、周りの方に引っ張ってもらい楽しめました〜」と明かし、「そしてどちらも、楽器を演奏されてる皆さんも超〜カッコよかったです 私もパーカッションやってたことがあるので、また何か楽器を始めたいなぁなんて思ったり」と述べた。「普段からかなり幅広いジャンルの音楽を聴くんですけど、やっぱり音楽っていいなぁとなりました…そして音楽を楽しんでいるアーティストさんと客席を見ることでより元気をもらえますね…生の音っていいなぁ」と締めくくった。

この投稿には「すごい神席だ」「貴重な体験うらやま！」「推しが推しのライブ行ってるの泣けます‪」「ホントにいろんな音楽を聴かれてる」「音楽の好みがかなり合いそう」などの声が寄せられている。