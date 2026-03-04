ドル円１５７．２０近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.20近辺、ユーロドルは1.1635近辺で落ち着いた取引となっている。ロンドン午前は調整的なドル安の動きに加えて、「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」とNYTが報じたことがドル売りに拍車をかけた。ただ、トランプ大統領などからの情報はなく、まだイラン戦争に収束の兆候はみられていない。また、ベッセント米財務長官は「世界一律の15%関税、今週から開始の公算大」とCNBCで語っており、市場は一難去ってまた一難となっている。このあとのNY市場では、ADP雇用者数（2月）、ISM非製造業景気指数（2月）などの発表が予定されている。NY終盤にかけては米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表される。



USD/JPY 157.17 EUR/USD 1.1636

