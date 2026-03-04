◆オープン戦 ソフトバンク１ー３ヤクルト（４日、みずほペイペイ）

ソフトバンク・柳町達が３回２死、右越えの１号ソロを放った。昨季から約６キロ体重を増やして、飛距離アップに努めた効果を実戦で発揮した。「大きくした体と、技術の結びつきを重点的にやってきた。試合形式になっていい感じで進んでいる」と手応え。「ああいう展開の中で長打で１点を取るというのは、すごくチーム的にも僕自身の市場価値的にも大事だと思う」と顔をほころばせた。

オープン戦は３試合連続の１番起用で６打数３安打２四球の出塁率６割。小久保監督も「ランナーためた状態でクリーンアップにかえしてもらいたので。出塁率の高さを買っています」と、開幕後もチャンスメーカーとして、上位打線に置くことを想定している。

６年目の昨季は開幕から主力に故障が相次ぐ中でチャンスをつかみ、自身初の規定打席に到達。最高出塁率のタイトルを獲得したが、実は２年連続の開幕２軍スタートだった。開幕スタメンも過去１度もない。「悔しい思いを今年はしないように、いい開幕を迎えられるように準備していきたい」と力を込める。今季は開幕から外野のレギュラーをしっかりつかみ取りたい。