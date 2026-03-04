俳優の福原遥さん（27）が3日、都内で開催された『ブルガリ アンバサダー就任記者発表会』に登場。アンバサダー就任を聞いた時のエピソードや、新生活で新たな一歩を踏み出す方に向けてメッセージを送りました。

アンバサダー就任を聞いた時、福原さんはパリにいたそうで、「もううれしすぎて、ホテルからすぐ飛び出して、近くのブルガリのブティックに行っていろいろ見させていただいて。その中でディーヴァ ドリームのブレスレットに心動かされて、恋に落ちて。“もう絶対これだ！”と思って記念として、思い出としてそれをゲットしたのはすごくステキな思い出になりました」とエピソードを明かしました。

また、役を演じる上で大切にしていることやその魅力を聞かれると、「いろんな役を演じることで、いろんな人の人生を歩めることが一番の魅力だなって思っていて、知らない感情だったり、そういうものに触れて、いろんなものを学べるのがすごくやってて楽しいなって」と話しました。

大切にしていることは、“とにかく誰よりもその役を愛すること”と答えた福原さんは、「やっぱり演じるのは自分しかいないので、どれだけその人と向き合って愛してその人の魅力をたくさんたくさんひっぱって演じるかが一番大切だなって思いながら演じています」と語りました。

さらに、3月に入り、これから新生活や新たな一歩を踏み出す方に向けてメッセージを求められた福原さんは、「私も結構撮影始まる前は不安でいっぱいなんですけど、一歩踏み出したらまた新しい自分に出会えるって思って。自分らしく、そして楽しんで頑張っていただきたいなって、“一緒に頑張りましょう！”って思いますね」と笑顔でエールを送りました。