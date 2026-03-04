【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】長谷川唯の「超絶ターン＆ダブルタッチ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、持ち前のテクニックとアジリティーで相手2人を翻弄。貫禄のプレーを見せた。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは、日本時間3月4日にグループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦した。

この試合でキャプテンの長谷川は、右インサイドハーフでフル出場を果たした。相手がほぼ全員を自陣に引かせてブロックを作る“ドン引き”の戦術を採用し、スペースがない苦しい展開の中、背番号14はボールを持てば再三に渡って卓越したスキルを披露し、攻撃の糸口を探り続けた。

その1つが、前半9分のシーンだ。ハーフウェーライン付近で浮き球を胸でトラップした長谷川は、背後から寄せてきたMF松永早姫（日本生まれだが父親の故郷チャイニーズ・タイペイに帰化）のプレスを鋭いターンでいとも簡単にかわす。さらに、カバーリングにきたFWプー・シンフイに対しても、素早いダブルタッチで突破し、右サイドのDF清水梨紗へとパスを繋いだ。

狭いエリアで一瞬にして相手2人を無力化したこのプレーに、DAZNで実況を務めた西達彦氏も「さすがのテクニックで2枚を剥がしました」と称賛。SNS上のファンも「長谷川うま」「いやーこれぞ長谷川唯」「軽業師みたい」「長谷川の通常運転」と感嘆していた。

試合後には初戦勝利に安堵

試合は相手の粘り強い守備に苦しんだものの、61分にMF谷川萌々子、後半アディショナルタイムに途中出場のFW清家貴子がゴールを奪い、なでしこジャパンが2−0で勝利。無失点できっちりと勝点3を手にした。

試合後に長谷川はフラッシュインタビューに応じ、「厳しい戦いでした。初戦ということや相手の戦い方も自分たちにとってすごく厳しかったが、結果だけを求めてしっかり勝って終われて良かった」と安堵の表情。ゴールが遠かった時間帯についても「ピッチでは『焦れずにやろう』と話していたし、焦れずにまずは1点取りにいこうとやっていた。それがちゃんと結果になって良かった」と、キャプテンとしてチームを落ち着かせていたことを明かした。

次節は中2日でのインド代表戦。「グループステージも決勝トーナメントも厳しい戦いが待っていると思う。優勝を目指して頑張りたいです」と力強く語った大黒柱のパフォーマンスは、なでしこジャパンが頂点を目指す上で間違いなく鍵を握る。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

