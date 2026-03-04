新潟県警は4日、事故が多発している新潟市の交差点に、あるポスターを設置しました。その名も「交差点ポリス」！事故をなくすため交差点を見守ります。



新潟市中央区の「女池インター交差点」。設置されていたのは現役白バイ隊員の等身大ポスター…これが「交差点ポリス」です。



ドライバーが安全運転をしているか目を光らせます。





この「交差点ポリス」。事故を防ごうと損害保険会社が製作したもので4日、新潟県警に寄贈されました。〈新潟県警 掛神茂幸交通部長〉「この交差点ポリスの掲出と共に交通事故防止活動を推進して当該交差点の交通事故減少につなげてまいりたい」〈あいおいニッセイ同和損保 鈴木裕一郎 新潟支店長〉「この交差点ポリスができるだけ多くのドライバーの目にとまって悲惨な交通事故防止にお役立ちできることを心から願っております」県内では去年1年間で2514件の交通事故が発生し55人が死亡。中でも「交差点」での事故はその半数以上を占めています。特にこの女池インター交差点は、おととし県内で最も多い6件の人身事故が起きた「事故多発交差点」。24時間、「交差点ポリス」が見守ることで事故をなくそうというのです。〈あいおいニッセイ同和損保 鈴木裕一郎 新潟支店長〉「これ反射するんですよ。ライトが当たると思いっきり全面が見えるので夜でもかなり目立つと思う」〈新潟県警 掛神茂幸交通部長〉「交差点ポリスを見たら「ここは交通事故が多い交差点なんだな」ということでドライバーのみなさんには十分注意してもらいたいですし歩行者も車に十分注意して横断歩道を渡っていただきたい」「交差点ポリス」は市内そのほかの「事故多発交差点」にも、3月中に設置される予定です。