７分警告→26分退場…広島キム・ジュソンが痛恨の２枚目。早くも数的不利で試練のラウンド16第１戦に【ACLE】
サンフレッチェ広島は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16の第１戦でマレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦。早い時間帯にキム・ジュソンが退場となった。
25歳の韓国人DFは０−０で迎えた７分、背後に抜け出そうとした相手アタッカーを引っ張って倒してしまい、イエローカードを受ける。さらに26分、ボール奪取のシーンが危険なタックルだったとして２枚目の警告で退場となった。
早くも数的不利という厳しい状況になった広島。敵地での第１戦は、いきなり試練の展開となったが、この逆境をいかに最小失点で乗り切り、ホームでの第２戦につなげられるか。試合は０−０で前半を終えている。
