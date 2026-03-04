3月11日（水）「上田と女が吠える夜」おひとり様の本音爆発SP
3月11日（水）「上田と女が吠える夜」
おひとり様の本音爆発SP
未婚率が年々上昇している昨今…
いつかは結婚したいけど今は１人、とことん１人が好きな人まで
「おひとり様」の本音が大爆発！
▼一人旅行好きな高橋メアリージュン、空港で一か八かの賭け
▼２０代の頃の大恋愛！それ以来、本気になれない天童よしみ１００歳の野望
▼本仮屋ユイカが妹家族との旅行で急に突き放された衝撃の一言
▼知り合いの気配が苦手…モモコグミカンパニーが憧れる「許嫁」
▼結婚はしたくないけど子どもは欲しい？プロゴルファー金田久美子は集団行動が苦手
▼望月理恵が唱える結婚観の概念を変える考え方とは？
▼人といるとガスが溜まってしまう磯山さやかを皮切りにトイレ事情爆発！
▼孤独で笑えない…洗面所をビシャビシャにしてしまう森三中 黒沢かずこ
▼俳優 大谷亮平、結婚願望はないが一人では凹んでしまうイベント
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ
SPゲスト
大谷亮平
女性ゲスト（五十音順）
磯山さやか・金田久美子・黒沢かずこ（森三中）・高橋メアリージュン・天童よしみ・望月理恵・本仮屋ユイカ・モモコグミカンパニー