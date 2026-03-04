　4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1610円高の5万5860円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1614.46円高。出来高は1万6682枚となっている。

　TOPIX先物期近は3725.5ポイントと前日比87.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は91.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55860　　　　 +1610　　　 16682
日経225mini 　　　　　　 55865　　　　 +1590　　　217494
TOPIX先物 　　　　　　　3725.5　　　　 +87.5　　　 19153
JPX日経400先物　　　　　 33710　　　　　+900　　　　1962
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　 +13　　　　1089
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース