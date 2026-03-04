日経225先物：4日22時＝1610円高、5万5860円
4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1610円高の5万5860円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1614.46円高。出来高は1万6682枚となっている。
TOPIX先物期近は3725.5ポイントと前日比87.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は91.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55860 +1610 16682
日経225mini 55865 +1590 217494
TOPIX先物 3725.5 +87.5 19153
JPX日経400先物 33710 +900 1962
グロース指数先物 719 +13 1089
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
