『相棒24』最終回SP、シリーズ史上初の“薫以前の元相棒”が登場 演じるのは石黒賢「とても光栄」
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の最終回に、シリーズ初となる初代相棒・亀山薫以前の“元相棒”が登場することがわかった。
【場面写真】シリーズ史上初！”元特命係”を演じた石黒賢
11日に放送される『相棒 season24』最終回SP『暗闇の鬼』には、石黒賢がゲストとして初出演。26年前の元特命係で、現在は私立探偵として活動する岩橋虔矢を演じる。
最終回は、高級住宅街で同時多発的に空き巣事件が発生したところから幕を開ける。暴力団の指示を受けた若者中心の窃盗団の仕業と思われたが、右京は1軒だけ未遂に終わった家があることを不審に思い、薫とともに独自捜査をスタート。
該当の家の住人が、私立探偵・岩橋虔矢（石黒）と聞いた右京は、驚がく。なんと岩橋は26年前、特命係に半年間在籍し、その後、警視庁を去った右京の“元相棒”だった。しかも、岩橋は自宅だけでなく、自身が営む探偵事務所まで空き巣被害にあっていたことがわかる。事情を聞きに行くと、一時は「心当たりがない」ととぼけるばかりの岩橋だったが、一転、その日の内に、岩橋が右京を呼び出し、実は、27年前のとある屈辱的な出来事との深い因縁があるという。そう疑った岩橋からひそかに相談を持ちかけられた右京と薫は改めて捜査に乗り出すが、その矢先、再び事件が起きる――。
もともと特命係は、警視庁にとって制御のきかない厄介者である杉下右京を“島流し”にするため、無理やり設けられた窓際部署。「警視庁の陸の孤島」「人材の墓場」などと揶揄され、薫が配属される前に6人の部下が右京の下に送り込まれたものの、相次いで警視庁を辞めていったという設定となっている。これまで6人の詳細については一切語られておらず、今回、シリーズ25年の歴史の中で、初めて“薫以前”の“元相棒”が物語に登場することに。
そんな過去の特命係・岩橋を演じる石黒は、「“元特命係”のひとりが私だったんだ…と、とても光栄に思いました。また、子ども時代から見ていた水谷豊さんと初めてご一緒させていただけるということで、とてもわくわくしました」と、最終回スペシャルのオファーに大感激。
「今回の最終回は犯人を探す妙味はもちろんのこと、警察内部の人事や権謀術数といった側面も描かれています。26年前に杉下右京さんと相棒だった男に何が起きたのか…岩橋は犯人なのか、その真相とあわせて楽しんでいただけたら」とみどころを語った。
最終回スペシャルは警察次期トップの不祥事がからんだストーリーとあって、警察上層部や官邸の策略が渦巻き、騒動の発端となる警察庁警備局長・叶恭次（堀部圭亮）のほか、特命係の“ボス”甲斐峯秋（石坂浩二）、野心家の警視庁副総監・衣笠藤治（杉本哲太）、内閣情報調査室トップの“鉄の女”社美彌子（仲間由紀恵）などおなじみの食えない面々が事件の背後に見え隠れしていく。
連続窃盗犯の黒幕は、警察の次期トップに間違いないのか。そして27年前の屈辱を暴露した元相棒・岩橋の狙いとは。熾烈な権力争いの中で交錯するそれぞれの思惑…。騒動はやがて意外すぎる結末へと向かっていく。
■石黒賢（岩橋虔矢・役）コメント全文
――『相棒 season24』最終回スペシャルのオファーを受けたときのお気持ちを教えてください
子ども時代から見ていた水谷豊さんと初めてご一緒させていただけるということで、とてもわくわくしました。
『相棒』は1話完結の見やすさもありますし、バディのお2人のキャラクター、そしてレギュラーの方々のチームワークやムードが映像に色濃く反映されている作品だと思います。
――かつて特命係に所属し、右京と約26年ぶりに再会を果たす岩橋虔矢を演じられますが、ご自身の役柄についてはどう思われましたか？
“元特命係”のひとりが私だったんだ…と、とても光栄に思いました。岩橋はまっすぐで正義感が強い性格なので処世術に関しては苦手、それがきっかけで警察を辞めることになってしまうので、外に対して強がる部分と彼の中にある正義感とのバランスをうまく表現したいなと思っています。
水谷さんとは初めてお会いしたのですが、とてもやさしく、私が子ども時代に見ていたドラマのサイドストーリーなどを話してくれて、緊張をほぐしていただき感謝しています。
寺脇さんとは何十年も前から知り合いですが、一緒に芝居をするのは今回が初めてでした。
とてもカジュアルな雰囲気で楽しめました。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
今回の最終回は犯人を探す妙味はもちろんのこと、警察内部の人事や権謀術数といった側面も描かれています。そしてもうひとつのみどころは“元特命係”26年前に杉下右京さんと相棒だった男に何が起きたのか…岩橋は犯人なのか、その真相とあわせて楽しんでいただけたらと思います。
