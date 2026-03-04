旧統一教会に解散を命じた東京高裁の決定を受けて開かれた全国霊感商法対策弁護士連絡会の会見＝４日、東京・霞が関

「現役信者の方々も被害者。東京高裁の決定が、自分を取り戻したり、弁護士相談につながったりする機会になることを望む」。県内で霊感商法などの被害救済に約２０年奔走してきた吉田正穂弁護士（５８）＝神奈川県弁護士会＝は、弁護士団体が４日に東京都内で開いた会見で力を込めた。解散命令で問題が終わるわけではないとし、「長期的な被害救済の仕組みづくりが何よりも大切」と訴える。

１９９０年に旧統一教会に入信した親族の脱会を助けた経験から、会社員をやめて弁護士に転身。全国霊感商法対策弁護士連絡会の一員として新興宗教やカルト、霊感商法などの相談を数多く受け、教団の違法な勧誘による献金を訴える返金交渉や訴訟も担当してきた。

東京高裁の決定で教団は宗教法人格を失い、清算手続き開始も決まった。しかし、任意の宗教団体として存続できるため、「被害を生み出す土壌が完全に消滅するわけではないとの視点で監視を続けることが重要」と強調。宗教法人法の規定の少なさが指摘される清算手続きを巡っては、昨年１０月に文化庁が策定した指針を評価し、「被害に気付き申告するには時間がかかり、長期の救済期間を想定する必要性に触れた指針に即した丁寧な手続きを期待する」と話した。

被害者救済に向けた特例法にも触れ、解散命令で清算手続きが始まると日本司法支援センター（法テラス）による援助制度の対象外となることを指摘。「今後被害の声を上げた人のための継続的な援助の仕組みを打ち出すべき」とし、被害者を一人も取り残さず救済するため、残余財産を関連団体に移行させない立法措置の必要性を訴え続ける考えも示した。